В Челябинске совершено нападение на автомобиль кандидата в депутаты городской Думу

В Челябинске совершено нападение на автомобиль кандидата в депутаты в городскую Думу Евгения Бакланова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью в микрорайоне Вишневая горка напротив дома №5 в Вишневой аллее неизвестные разбили стекла и прокололи шины иномарки Бакланова.

Владелец автомобиля связывает нападение со своей политической деятельностью: Бакланов курирует выборы в Курчатовском районе от партии Справедливая Россия и сам баллотируется в депутаты Гордумы. На место вызвали сотрудников полиции. Поскольку Бакланов из-за статуса кандидата является спецсубъектом, к делу подключится Следственный комитет РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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