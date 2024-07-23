ММК продолжает автоматизировать автотранспортные перевозки

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «МегаФон» заключили договор о разработке цифровой платформы для управления циклическими транспортными потоками ММК. Решение автоматизирует управление БелАЗами, КАМАЗами, экскаваторами и погрузочной техникой, двигающейся по заданным маршрутам. Экономический эффект от внедрения системы может составить свыше 50 миллионов рублей в год.

В 2022 году компании заключили первый договор в рамках масштабной программы цифровизации всего автопарка ММК. Разработанная система охватила грузоперевозки и находится на финальной стадии опытно-промышленной эксплуатации. Еще до коммерческого запуска, который состоится летом этого года, система повысила эффективность грузового парка более чем на 10%. Новый договор, подписанный в июле этого года, предполагает автоматизацию другого вида транспорта – циклического. Реализация обоих решений переведет в автоматический режим управления более половины автопарка ММК.

С помощью программы управление автотранспортными перевозками на предприятии будет переведено из ручного режима в цифровой, что позволит сократить нагрузку на сотрудников и избежать ошибок, вызванных человеческим фактором. Интеллектуальное решение будет контролировать работу автопарка, формировать планы работ для каждой единицы техники, определять оптимальные маршруты движения, передавать задания водителям и операторам погрузочной техники в онлайн-режиме.

МегаФон разработает отдельные модули управления для разных категорий пользователей. Это будут модули для администраторов, диспетчеров, водителей и машинистов. Кроме того, МегаФон адаптирует веб-версию системы для работы на мобильных устройствах. На первом этапе платформа объединит более 50 машин. В дальнейшем система будет масштабирована на другие виды транспорта, и количество техники увеличится до 150 единиц.

«Цифровое управление циклическим автотранспортом позволит ММК обеспечить максимальную загруженность техники. На сегодняшний день этот показатель составляет 70%. Данное решение уменьшит временные простои в узких местах технологических цепочек и оптимизирует работу дорогостоящих машин. В результате комбинат сократит финансовые затраты на эксплуатацию парка и сделает управление транспортом более эффективным», – считает Виктор Шишкин, директор ООО «Автотранспортное управление», входящего в Группу ПАО «ММК».

«Перевод управления автопарком ММК из ручного режима в цифровой не только решает текущие оперативные задачи, но и в случае необходимости позволит комбинату увеличивать парк, наращивать объемы работы, не увеличивая при этом затраты на автоматизацию. Платформа, которую разработал МегаФон, адаптируется под разные виды транспорта, условия производства и задачи заказчика, анализирует данные и оценивает процессы по разным параметрам. Благодаря экспертизе в создании таких продуктов под задачи клиентов мы можем внедрять подобные решения на любых промышленных объектах страны», – прокомментировал директор департамента по национальным проектам МегаФон Александр Калошин.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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