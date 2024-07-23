В Челябинске убили младенца

В Ленинском районе Челябинска расследуют смерть младенца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенок, родившийся в начале июля, скончался в минувшую субботу. Трагедия произошла в квартире дома на Агалакова, где новорожденный жил с родителями, двумя детьми матери и дядей.

«В ту ночь у семьи ночевали дети соседки. Она привела их вечером, попросила оставить на ночь, потому что в их квартире травили клопов, – пишет 74.ru со ссылкой на собственный источник. – Утром дядя увидел, как один из детей соседки наносит удары по телу младенца, забрал его и унес матери.

После этого взрослые обнаружили, что младенец не дышит, вызвали скорую, но спасти ребенка уже не удалось».

Согласно заключению экспертов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью со смертельным исходом. Кроме версии дяди рассматривается и вариант причастности к убийству взрослых.

Всех, кто находился в квартире в момент происшествия, собираются проверить на детекторе лжи.

Челябинск, Павел Зварзин

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