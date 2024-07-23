Компанию депутата-олигарха Струкова обвиняют в причинении ущерба окружающей среде более чем на 3 млрд рублей

Прокуратура потребовала привлечь к ответственности ПАО «Южуралзолото группа компаний» за нанесение вреда окружающей среде.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, органами прокуратуры в связи с произошедшим прорывом гидротехнического сооружения (дамбы) в Пластовском районе (Светлинское месторождение) с привлечением специалистов контролирующих органов проведена проверка исполнения требований закона в сфере промышленной безопасности, природопользования на промышленных площадках ПАО «Южуралзолото группа компаний», расположенных в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение).

Установлено, что причиной возникшей критической ситуации явились грубейшие нарушения, допущенные ПАО «ЮГК» при строительстве гидротехнического сооружения, его использование без ведения в эксплуатацию, вследствие чего на промышленной площадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка.

Земли сельскохозяйственного назначения подверглись токсикологическому загрязнению мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров, чем нанесен существенный ущерб в размере более 3 млрд рублей.

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Кроме того, в ходе проверки вскрыты нарушения требований промышленной безопасности при ведении горных и взрывных работ на месторождениях, отсутствие контроля устойчивости бортов отвалов, в результате чего могут происходить неконтролируемые оползни горной массы, что представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью работникам предприятия.

«В связи с выявленными многочисленными нарушениями требований закона прокурорами в отношении юридического лица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы, в том числе для принятия решения о приостановлении деятельности предприятия в целях предупреждения возможных чрезвычайных происшествий, защиты прав широкого круга граждан, – рассказали в прокуратуре Челябинской области. – В суды предъявлены исковые заявления о возмещении ущерба окружающей среде, а также о запрете деятельности по эксплуатации объектов капитального строительства (хвостохранилищ в Верхнеуральском и Пластовском районах).

Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление СУ СК РФ по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли)».

Напомним, президент ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков является вице-спикером Законодательного Собрания Челябинской области, курируя вопросы экологии, промышленной политики и транспорта.

Челябинск, Павел Зварзин

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