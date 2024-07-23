В Челябинске пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Челябинске попал в аварию пассажирский автобус, есть пострадавшие.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня вечером в районе ТРК «Космос» на улице Чичерина: автобус, следовавший по маршруту №64, столкнулся Kia Rio.
Очевидцы утверждают, что люди в салоне попадали «как кегли». Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Челябинск, Павел Зварзин
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