В Челябинске пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Челябинске попал в аварию пассажирский автобус, есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня вечером в районе ТРК «Космос» на улице Чичерина: автобус, следовавший по маршруту №64, столкнулся Kia Rio.

Очевидцы утверждают, что люди в салоне попадали «как кегли». Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Челябинск, Павел Зварзин

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