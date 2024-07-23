Житель Челябинска оставил в машине младенца и ушел

Житель Челябинска оставил в машине младенца и отправился по своим делам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», машину с новорожденным малышом внутри заметили сегодня вечером у дома №4 на улице Кожзаводской. По словам очевидцев, владелец авто появился только часа через полтора. Они выложили фото и видео автомобиля с малышом внутри в соцсети.

В полиции пообещали провести проверку и попросили очевидцев произошедшего обратиться в полицию по телефону 02 или 102.

Челябинск, Павел Зварзин

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