Житель Челябинска оставил в машине младенца и ушел

Житель Челябинска оставил в машине младенца и отправился по своим делам.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», машину с новорожденным малышом внутри заметили сегодня вечером у дома №4 на улице Кожзаводской. По словам очевидцев, владелец авто появился только часа через полтора. Они выложили фото и видео автомобиля с малышом внутри в соцсети.
В полиции пообещали провести проверку и попросили очевидцев произошедшего обратиться в полицию по телефону 02 или 102.
Челябинск, Павел Зварзин
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