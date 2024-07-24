В одном из дворов на северо-западе Челябинска минувшей ночью устроили стрельбу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент на улице Красного Урала зафиксировала камера домофона. Двое молодых мужчин подъехали на машине и начали стрелять в разные стороны из пистолета, снимая происходящее на телефон.

Местные жители сделали им замечание, но парней это не остановило. Они продолжили стрелять, целясь, в числе прочего и в домофон на подъезде. Сделав не менее 10 выстрелов, стрелки удалились. Сейчас их разыскивает полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

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