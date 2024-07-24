На границе в Челябинской области «завернули» десятки тонн арбузов и дынь

Таможня не позволила завезти в Челябинскую область 20 тонн арбузов и 18 тонн дынь.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, согласно товаросопроводительным документам плоды бахчевых культур следовали в Челябинск и Екатеринбург для реализации. Таможенники проверили указанные адрес и выяснили, что такого получателя не существует. Поставку признали фиктивной и вернули большегрузы на территорию Республики Казахстан.

Всего в текущем году мобильные группы выявили более 20 транспортных средств с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров. Общий вес товаров составил свыше 300 тонн. В основном это плодоовощная продукция, легальность ввоза которой и безопасность не подтверждается как сопроводительными документами, так и заявляемыми характеристиками товаров, отмечают представители таможни.

Челябинск, Павел Зварзин

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