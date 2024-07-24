Задержан убийца жительницы Магнитогорска, чье тело нашли в реке Урал

Задержан убийца женщины, чье тело нашли несколько дней назад в реке Урал в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», большой куль в воде заметили 18 июля вблизи улицы Николая Шишка в Орджоникидзевском районе. В свертке из мусорных мешков с прикрепленным грузом находилась мертвая женщина со связанными конечностями и полимерным пакетом на голове. На голове зафиксированы многочисленные травмы.

Установлено, что жертвой убийц стала 31-летняя горожанка, пропавшая 2 месяца назад. У 31-летней погибшей было небезупречное прошлое: ее обвиняли в мошенничестве с продажей туров, в присвоении, растрате. У нее были большие долги. Поэтому выдвигались различные версии убийства вплоть до расправы, совершенной обманутыми клиентами или коллекторами.

«Преступление совершено в условиях неочевидности. Вместе с тем, следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области благодаря своевременно выполненным следственным и оперативно-разыскным мероприятиям преступление раскрыто в кратчайшие сроки, лицо, совершившее преступление, задержано», – рассказали в СУ СКРФ по Челябинской области.

По данным следствия, утром 28 мая 2024 года в одном из домов по улице Калмыкова женщина поссорилась со своим отцом. В пылу конфликта мужчина сдавил руками горло дочери. Та потеряла сознание. Отец перенес ее в гараж, где не менее двух раз ударил молотком по голове. Чтобы спрятать труп, магнитогорец упаковал его в мусорные мешки и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду.

«В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», – добавили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube