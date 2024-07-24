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Среда, 24 июля 2024, 16:01 мск

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Южноуральские сетевые компании оштрафовали на десятки миллионов рублей

В первом квартале текущего года Челябинское УФАС оштрафовало сетевые компании на 44 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, всего вынесено 98 постановлений о наложении штрафов.

Нарушения выявлены в действиях:

– ПАО «Россети Урал»;

– ООО «ЭРГО»;

– ООО «ЭК Маяк»;

– ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск».

В частности, эти компании затягивали сроки подключения, уклонялись от заключения договора, навязывали невыгодные условия.

Челябинск, Павел Зварзин

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