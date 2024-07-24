Директора детского лагеря осудили за гибель двух братьев в канализационном колодце

Директора одного из детских южноуральских лагерей осудили за гибель двух человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Увельского районного суда, руководитель лагеря «Чайка» попросила двух местных жителей очистить канализационный колодец. Но не выдала работникам наряд-допуск на производство работ и не обеспечила использование страховочной системы безопасности для спасения и эвакуации.

Спустившись в колодец, один из рабочих запустил бензиновую мотопомпу, и пространство заполнили выхлопные газы. Мужчина получил острое отравление окисью углерода и погиб. Второй работник сообщил о происшествии брату погибшего. Тот спустился в колодец и тоже умер, надышавшись газом.

Директор лагеря вину не признала, заявив, что никаких указаний по очистке колодца не давала. Тем не менее, суд признал ее виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, женщину обязали выплатить родителям погибших братьев 5 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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