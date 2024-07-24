Силен и опасен: на Урал надвигается мощный циклон

На Южном Урале вновь ожидаются сильные ливни. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ночью и днем 25 и 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град (местами крупный), шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

Циклон, который ожидается уже завтра на Южном Урале, формируется в районе Каспийского моря. Он движется со скоростью 35 – 40 км в час, и уже ночью доберется до юна Челябинской области.

Там осадки могут достичь опасных значений – более 50мм в течение полусуток.

Циклон будет усиливаться и, замедлив скорость в полтора раза, сместится сначала на центральные, а затем на южные районы области. Там количество осадков тоже может достигать опасных значений, перекрывая месячную норму в течение одного дня.

25-28 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Челябинск, Софья Артемьева

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