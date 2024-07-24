В Группе ММК реализован экологический проект стоимостью 3 млрд рублей

Компания «Шлаксервис» (входит в Группу ПАО «ММК») завершила крупнейший в своей истории экологический проект – строительство участка безводного охлаждения доменного шлака. Новая технология позволит полностью исключить выделение сероводорода, а также вдвое снизить выбросы пыли в атмосферу. Стоимость проекта, реализованного в рамках стратегической инициативы ММК «Чистый город», составила около 3 млрд рублей.

В процессе производства чугуна в доменной печи образуется шлак, температура которого достигает 1400 градусов Цельсия. Из него можно сделать щебень, пемзу и гранулированный шлак, но для начала его нужно остудить. Раньше это делалось с помощью воды, при таком способе выделяется много сероводорода и пыли. С запуском нового объекта охлаждение шлака будет происходить без воды, что радикально снижает техногенную нагрузку на окружающую среду.

«Новый участок позволит нам сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 100 тонн в год, а также полностью исключить выбросы сероводорода. Шлак будет сам остывать до температуры окружающей среды. После этого с помощью экскаваторов его будут рыхлить и грузить на автотранспорт для дальнейшей переработки. Важно, что и в процессе рыхления мы сведем к минимуму выделение пыли, так как наша автотехника оборудована системами пылеподавления. В истории компании это наиболее масштабный экологический проект, благодаря которому мы встаем в один ряд с самыми современными и экологичными производствами в мире», – говорит директор ООО «Шлаксервис» Сергей Масьянов.

Запуск участка позволил создать 49 дополнительных рабочих мест. Всего же на новом объекте работают 132 человека: машинисты кранов и экскаватора, выгрузчики, слесари-ремонтники, электромонтёры, энергетики.

ООО «Шлаксервис» создано в апреле 2005 года. Организация перерабатывает все шлаки, поступающие из доменного, кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов ММК. На сепарационных установках компании из шлака извлекают металлосодержащую фракцию, которая возвращается в сталеплавильный передел, на участке шлакообразующих смесей производят материалы, востребованные в строительстве и металлургии, а пустая порода отправляется на рекультивацию отработанных карьеров Магнитки.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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