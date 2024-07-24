Разметка есть, асфальта нет: в Челябинске ждут министра здравоохранения России

В Челябинске ждут министра здравоохранения России Михаила Мурашко, предварительно визит назначен на 26 июля. Вместе с ним прибудет команда главных специалистов страны по разным медицинским направлениям.

Министр с сопровождающими намерен посетить несколько лечебных учреждений и провести совещание в правительстве региона.

Перед этим, уже завтра, 25 июля, город посетит главный российский неонатолог Дмитрий Иванов. Его цель – проанализировать случаи пренатальной и ранней младенческой смертности, а также их причины.

В преддверии визита министра на улице Российской, рядом с детском травмпунктом и терапевтическим отделении поликлиники №1 нанесли новую дорожную разметку.

Правда, там нет асфальта: его срезали еще год назад, во время ремонта коллектора, пишет 74.ru, и забыли уложить снова. Зато теперь на оголенной «подложке» сияет свежая разметка.

Челябинск, Павел Зварзин

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