«Это неуважение…» ХК «Трактор» расторг контракт с форвардом Бурдасовым

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» расторг контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Вместо него будет играть американский защитник Стивен Кемпфер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бурдасову 33 года. Выступать за «Трактор» он начал в 16 лет. В его спортивной карьере было два «черно-белых» периода: с 2007 по 2012 год и с 2022 по 2024 год.

За последние 2 года за два года в составе «Трактора» хоккеист провел 118 матчей и набрал 90 очков при показателе полезности «+6». В прошедшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард вместе с «Трактором» завоевал бронзовые медали. В частности, в поединке с московским «Динамо», по итогам которого «черно-белые» вышли в полуфинал, Бурдасов забил одну шайбу.

Тем не менее, контракт с ним расторгли.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил: «Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым – это необходимая мера для «Трактора», учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договорённость. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения».

Агент Бурдасова Шуми Бабаев заявил, что своим решением руководство клуба продемонстрировало неуважение к одному из лучших игроков:

«Если взять статистику каждого игрока действующего состава команды, посчитать KPI, сыгранное время, количество денег, которые он зарабатывает, и набранные очки, то мы увидим, что Бурдасов – один из лучших. Поэтому все оправдания клуба – это смешно», – сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Челябинск, Павел Зварзин

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