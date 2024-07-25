Другой уровень: в ЧелГУ продолжается набор в магистратуру

В Челябинском государственном университете продолжается набор в магистратуру. В этом году для желающих повысить свои компетенции и возможности для успешной карьеры в вузе выделено 265 бюджетных мест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магистратура – это второй уровень высшего образования. Поступить в нее можно, получив диплом бакалавра или специалитета. Сейчас магистратура позволяет как углубить знания по приобретенной специальности, так и полностью сменить сферу деятельности. При этом изменение образовательной траектории может быть кардинальным: например, бакалавр экономики поступает в магистратуру по педагогике; бакалавр юриспруденции решает стать финансистом, а бакалавр-инженер – лингвистом.

Те же, кто выбирает магистратуру по своей специальности, существенно углубляют и расширяют полученные в рамках бакалавриата знания и навыки. Плюс магистранты получают опыт исследовательской и научной работы, стратегического планирования, управления процессами и деятельностью на уровне крупных организаций или подразделений, что существенно повышает их социальный капитал и конкурентоспособность на рынке труда.

Статистика Министерства науки и высшего образования РФ показывает, что магистранты очень востребованы на рынке труда: трудоустроиться им гораздо проще, чем бакалаврам. В целом, отсутствие диплома магистра может стать препятствием не для трудоустройства как такового, а для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, так как в определенный момент сотруднику может просто не хватить квалификации.

Кстати, согласно статистике, имеющие степень магистра получают зарплату в среднем на 20% больше, чем бакалавры, и на 13% больше, чем специалисты.

Наконец, магистратура – это неотъемлемая часть пути для тех бакалавров, которые в дальнейшем собираются продолжить деятельность в качестве ученого или преподавателя вуза.

В этом году ЧелГУ предоставляет возможность продолжить образование в магистратуре почти по 30 направлениям.

Например, в магистратуре по программе «Экология, экологический менеджмент и аудит» (факультет экологии), в числе прочего, учатся контролировать антропогенное воздействие на водные экосистемы, разрабатывать, внедрять и сертифицировать экологический менеджмент, проводить экологическую оценку состояния водных объектов. Студенты могут получить дополнительную квалификацию «Аналитик-эколог».

Диплом магистра направления «Перевод и переводоведение» (факультет лингвистики и перевода) позволяет стать модератором крупных международных проектов, предоставляющим услуги лингвистического аутсорсинга крупным международным компаниям; организатором комплексных лингвистических услуг бизнесу; консультантом в области иноязычной культуры и межкультурной коммуникации.

Направление «Переводчик в сфере межкультурной коммуникации со странами Востока» (факультет Евразии и Востока) предоставляет возможность освоить несколько языков, проходить стажировку в зарубежных вузах, стать специалистом по внешнеэкономической деятельности или консультантом в сфере межкультурной коммуникации со странами Востока.

Магистранты, изучающие китайский язык, будут обучаться в рамках программы двойного диплома с Шэньянским педагогическим университетом.

На этом же факультете реализуются еще три магистерских программы:

– Педагогическое образование (профиль: Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания)

– Философия (профиль: Социальная и политическая философия)

– Международные отношения (профиль: Страны Востока: экспертиза, анализ, коммуникация).

Выпускники последнего профиля получают достаточно компетенций для работы в дипломатических службах и сфере национальной безопасности.

В институте образования и практической психологии весьма востребованные в наше время профессии коуча и супервизора можно освоить в рамках магистерской программы «Психология».

Профиль «Психолого-педагогическое образование» предлагает получить двойную специальность – педагога-психолога и возможность возглавить психологическую службу. По этой же программе можно обучаться на факультете заочного и дистанционного обучения, используя современные технологии.

В рамках программы «Специальное (дефектологическое) образование» учат работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Очень интересные магистерские программы открыты на историко-филологическом факультете.

Например, «Историческая урбанистика», в рамках которой магистранты принимают участие в грантовых научных проектах, а также имеют возможность стажироваться в зарубежных вузах и получить дополнительную квалификации педагога.

Программа «Современное языкознание: экспертно-аналитический аспект» предусматривает обучение по индивидуальному плану и, в числе прочего, готовит к редакторской деятельности как в средствах массовой информации, так и в научной сфере.

Профиль «Современные медиакоммуникационные стратегии» позволяет развить много важных компетенций в сфере медиа, а также стать весьма востребованными специалистами – имиджмейкерами и арт-директорами.

Ну, а выпускники магистратуры «Публичная политика: процессы, институты, акторы» легко ориентируются в сложной политической сфере, так как во время учебы стажируются в социологических, консалтинговых агентствах и государственных структурах. Специалистов с таким дипломом ждут в органах власти, политических партиях и неправительственных организациях социально-политической направленности.

Прием заявлений в магистратуру ЧелГУ на обучение за счет средств федерального бюджета продлится до 7 августа, а по контракту – до 20 августа.

Фотографии предоставлены пресс-службой ЧелГУ

Челябинск, Ольга Арсентьева

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