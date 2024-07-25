В Челябинске вынесли приговор пугливому водителю

В Челябинске вынесли приговор водителю, покалечившему подростка и сбежавшему с места ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, днем 2 июля 2023 года мужчина управлял автомобилем Mitsubishi Carisma и около дома №22 по улице Энергетиков столкнулся с Renault Duster, который стоял и пропускал пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. От удара Renault продвинулся вперед и наехал на 15-летнюю девочку, переходившую дорогу. Mitsubishi также выехал на пешеходный переход и тоже произвел наезд на несовершеннолетнюю, которая оказалась под днищем автомобиля.

Девочка получила черепно-мозговую травму, переломы поясничных позвонков и костей таза, что привело к наступлению тяжкого вреда здоровью, подросток перенесла три операции.

Виновник ДТП оставил автомобиль на месте происшествия и убежал, но его вскоре задержали.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, частично возместил причиненный моральный вред в сумме 30 тыс рублей и пояснил, что у него застрял сланец в педали автомобиля, он начал его доставать и потерял управление. Покинул место ДТП потому что испугался, – рассказали в прокуратуре. – Ленинский районный суд Челябинска признал 38-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании 1,2 млн рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

Челябинск, Софья Артемьева

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