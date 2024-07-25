Кому выгодно? Численность самозанятых на Южном Урале за год выросла почти в полтора раза

Численность самозанятых в Челябинской области за год увеличилась на 41% и превысила 225 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной Контрольно-счетной палате, всего в Уральском федеральном округе зафиксировано 812 тысяч 320 самозанятых.

С показателем 310,14 тыс человек лидирует Свердловская область. Челябинская на втором месте – 225,11 тыс человек. Это на 65,5 тыс больше, чем год назад.

«Рост числа самозанятых в регионе может отражать как позитивные, так и негативные тенденции, – отмечают в ведомстве. – С одной стороны, это свидетельствует о растущем интересе к предпринимательству, стремлении к самостоятельности и самореализации, а также о сдвигах в трудовой культуре, где люди ищут альтернативные формы занятости. С другой стороны, увеличение числа малых бизнесов, представленных самозанятыми, может привести к усилению конкуренции, финансовым трудностям и низкой выживаемости на рынке».

Есть и другие нюансы, о которых КСП не упоминает: самозанятые не имеют постоянного полноценного трудового контракта и, как следствие, стабильного дохода и многих социальных гарантий, включая пенсионные отчисления (это приходится делать самостоятельно) и оплачиваемые больничные. Кроме того, самозанятых нельзя признать безработными, а также на них не распространяется разовая финансовая помощь от государства.

Так что рост числа самозанятых, в первую очередь, выгоден государству (снижаются безработица и социальные выплаты) и бизнесу (который тоже экономит на социальных выплатах, оформляя работников как самозанятых).

Челябинск, Софья Артемьева

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