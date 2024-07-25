Каспийский шторм: погода на Южном Урале продолжит ухудшаться

Конец недели на Южном Урале будет ненастным: погода продолжит ухудшаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, Каспийский циклон, принесший обильные осадки, задержится над территорией региона.

Сегодня вечером, ночью и днем 26-27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, град (местами крупный), шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Может выпасть две месячных нормы осадков.

Особенно сильными дожди будут в горных районах. В Челябинске тоже ожидаются существенные осадки.

25-28 июля после сильных дождей возможны резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная си-туация может сложиться на реках бассейнов Урала, Камы, юго-востока области, на участках рек расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Челябинск, Софья Артемьева

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