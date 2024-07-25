В Челябинске вынесли приговор алтайцу, промышлявшему ложным минированием

Советский районный суд Челябинска вынес приговор молодому человеку, промышлявшему ложными сообщениями о заложенных взрывных устройствах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19-летний житель Алтая летом прошлого года сообщил о минировании четырех развлекательно-торговых комплексов Челябинска. Сделал он это не ради развлечения: за подобные сообщения он получал деньги от неустановленного лица.

Суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Челябинск, Софья Артемьева

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