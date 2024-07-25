В Челябинской области резко снизилась выдача ипотечных кредитов

Количество ипотечных кредитов, выданных за 5 месяцев текущего года в Челябинской области, сократилось на 20% по сравнению с аналогичном прошлогодним периодом. Анализ провело РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2023 год завершился на ипотечном рынке рекордными показателями, чему во многом помогли действующие льготные государственные программы, а также субсидирование ставок со стороны застройщиков. Так,в минувшем году было выдано рекордное количество ипотечных кредитов с господдержкой, на которые пришлось более 60% от общего объема всех выданных ипотечных займов.

Начало текущего года характеризовалось существенным снижением динамики ипотечного рынка: в денежном выражении сокращение составило 15%. Главной причиной спада стали меры ЦБ РФ по охлаждению рынка и сокращение льготных программ.

В Челябинской области за последние 12 месяцев было выдано 32,2 кредита на каждую тысячу населения. Это самый низкий показатель в Уральском Федеральном округе. Средняя сумма кредита – 2,57 млн рублей. Меньше (на 30 тыс рублей) только у курганцев. А объем просроченных кредитов на Южном Урале – 0,33% – один из самых высоких в УрФО.

Челябинск, Софья Артемьева

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