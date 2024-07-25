Дождь и нарушение ПДД: в ДТП на трассе М-5 погибли три человека

Три человека погибли и четверо получили ранения в аварии, произошедшей сегодня около 15:40 на трассе М-5 в районе Усть-Катава.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в это время шел дождь. Дорога была мокрой, а видимость – ограниченной. Lada Largus выехала на полосу встречного движения и врезалась в Lada Granta.
31-летний водитель Granta и его 50-летний пассажир скончались на месте происшествия. Еще од ин пассажир – 35-летний мужчина – умер по дороге в больницу.
Третий пассажир Lada Granta, мужчина 33 лет, а также 41-летний водитель Lada Largus и его пассажиры 37 и 18 лет с различными ранениями госпитализированы.
В ГАИ уточнили, что ни один из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.
Челябинск, Павел Зварзин
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