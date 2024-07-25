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Четверг, 25 июля 2024, 21:25 мск

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Экс-замминистра экологии Челябинской области снова оправдали

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решение апелляционной инстанции об отмене приговора бывшему заместителю министру экологии Челябинской области Виталию Безрукову.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июня 2021 года чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Гособвинение настаивало, что в августе 2020 года чиновник вместе с прессой нагрянул на территорию промышленного предприятия, представив это как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия.

Однако, по версии следствия, занимавший на тот момент пост заместителя министра экологии Виталий Безруков предупредил об инспекции руководство комбината и договорился с охраной, чтобы его с журналистами на предприятие не пустили.

«Он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы», – заявили в прокуратуре Челябинской области.

В июле 2021 года в СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах появилась информация о сотнях миллионах рублей, якобы, переведенных на счета созданного Безруковым благотворительного фонда «Моя планета» металлургическими предприятиями Челябинской и Свердловской областей. Безруков это категорически отрицал, как и наличие личного коттеджа в водоохранной зоне озера в Чебаркуле. По его словам, дом принадлежит родителям жены и куплен на средства от продажи недвижимости в Уфе, а кольцо Тиффани, которое он подарил супруге, приобретено на премию.

Следствие по делу чиновника велось год, еще столько же длилось судебное разбирательство. Обвинение запросило для него 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти Российской Федерации на 3 года.
В июле 2023 года Калининский районный суд Челябинска огласил приговор: бывшего заместителя министра экологии региона признали виновным по части 1 статьи 286 УК РФ. Безрукову назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Однако защита обжаловала приговор. В декабре 2023 года дело было пересмотрено, Безрукова оправдали.

На этот раз с вердиктом не согласилась прокуратура: сторона обвинения заявила, что при вынесении оправдательного приговора суд учел только те обстоятельства, которые складывались в пользу Безрукова, и попросила отправить уголовное дело на новое рассмотрение.

Однако Седьмой кассационный суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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