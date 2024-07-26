На юге Челябинской области затопило межрегиональную трассу

На юге Челябинской области из-за обильных осадков затопило трассу Магнитогорск – Белорецк.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные ливни в Агаповском районе привели к подъему уровня реки Аналык. В итоге вода начала переливаться через мост в районе поселка Смеловский.
Госавтоинспекция Челябинской области просит отказаться от поездок в данном направлении и выбирать альтернативные пути объезда.
«При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112», – напомнили в ГАИ.
Магнитогорск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»