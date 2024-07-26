На юге Челябинской области затопило межрегиональную трассу

На юге Челябинской области из-за обильных осадков затопило трассу Магнитогорск – Белорецк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные ливни в Агаповском районе привели к подъему уровня реки Аналык. В итоге вода начала переливаться через мост в районе поселка Смеловский.

Госавтоинспекция Челябинской области просит отказаться от поездок в данном направлении и выбирать альтернативные пути объезда.

«При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112», – напомнили в ГАИ.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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