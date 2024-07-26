В одном из районов Челябинской области за сутки выпала месячная норма осадков

В одном из районов Челябинской области за минувшие сутки выпала месячная норма осадков.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, дожди прошли по всей территории региона, ночью в горах наблюдались очень сильные ливни.

Наибольшее количество осадков отметила метеостанция Октябрьское: 58 мм, что составляет 93% от месячной нормы. В Челябинске зафиксировали половину месячной нормы.

Синоптики отмечают, что сегодня и завтра погода не изменится: 26 и 27 июля ожидаются сильные и очень сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, град (местами крупный). В воскресенье тоже ожидаются дожди, но уже не такие интенсивные.

Челябинск, Софья Артемьева

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