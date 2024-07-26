В Челябинске трамвай впечатал легковушку в опору путепровода

В Челябинске трамвай впечатал легковушку в бетонную опору путепровода.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня в 9:29 на Копейском шоссе под мостами в Ленинский район. Трамвай и «Ниссан Тиана» не поделили узкий проезд, в итоге легковушку сдавило с двух сторон вагоном и опорой автомобильного моста.
«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили два пассажира автомобиля «Ниссан Тиана», – рассказали в ГАИ.
Фото Отдела безопасности дорожного движения ЧелябГЭТ / t.me ЧелябГЭТ. Происшествия
Челябинск, Павел Зварзин
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