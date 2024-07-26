Российским чиновникам и депутатам могут разрешить лоббировать интересы торговли

Минпромторг предложил официально разрешить чиновникам и депутатам лоббировать интересы торговых сетей. Но только тех, кто сможет получить звание «Лидер российской торговли». Соответствующие поправки предполагается внести в закон о рекламе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно действующему законодательству, представители власти не могут участвовать в продвижении частных проектов.

Минпромторг и представители «Единой России» считают, что эту норму нужно скорректировать для поддержки отечественного производителя.

В частности, с 1 сентября 2025 года бизнесу могут разрешить определять размер прилавка, на котором будут представлены товары, произведенные в России и странах ЕАЭС. Квоты должно установить правительство с учетом количества отечественных производителей в каждой категории. Сейчас, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), от 30% до 70% товаров в российских магазинах – иностранные.

«Сейчас для государства все равны, но мы с помощью поправок в закон о рекламе хотим выделить тех, кто продвигает нашу продукцию в инициативном порядке, делает это активнее других. Для них мы предусмотрели норму, которая позволяет чиновникам и депутатам упоминать и продвигать некоторые торговые сети. Пока это направление мысли, о конкретных формах реализации на практике этого положения сложно говорить, – цитируют «Известия» авторов инициативы. – Мы не видим в этой норме дискриминации по отношению к другим отраслям экономики, власти должны использовать все доступные механизмы, чтобы поддерживать отечественных производителей и помочь им встать на полку в торговых сетях».

На административный ресурс смогут рассчитывать сети, удостоенные специального знака «Лидер российской торговли». Присваивать его будет Роскачество. Главным критерием станет высокая доля отечественной продукции в ассортименте, а для электронных площадок – активные меры по ее продвижению.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников опасается, что у ответственных за присуждение специального знака могут появиться свои дружественные компании. И чтобы этого не случилось, подчеркнул эксперт, процедура присуждения статуса должна быть максимально прозрачной и независимой от органов исполнительной власти.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube