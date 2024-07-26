В правительстве Челябинской области прокомментировали чрезвычайную ситуацию в Карабаше

В правительстве Челябинской области прокомментировали чрезвычайную ситуацию в Карабашском городском округе.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня вечером была разрушена часть дамбы Киалимского водохранилища.

«Южный Урал находится в эпицентре масштабного циклона, из-за которого регион накрыло аномальными ливнями. Еще накануне по поручению губернатора Алексея Текслера в муниципалитетах были созданы оперативные штабы, это позволило реагировать на возникающие ситуации максимально оперативно и организовывать необходимые работы.

Сегодня из-за ливня разрушена дамба на Киалимском водохранилище в Карабаше. Вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в 2 и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают менее 200 человек.

На месте работают сотрудники МЧС России и администрации Карабашского ГО, работает оперативный штаб.

Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов.

На базе двух школ Карабаша развернуты пункты временного размещения. Они обеспечены всем необходимым, в том числе питанием и питьевой водой.

Предварительно пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе регионального правительства. – Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется».

Карабаш, Павел Зварзин

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