Вода полностью ушла с территории затопленного поселка Киолим

Вода полностью ушла с территории поселка Киолим в Карабашском городском округе Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», накануне поселок был затоплен из-за прорыва дамбы Киалимского водохранилища. Уровень воды держался на высоте 1 метра.

Под угрозой подтопления находились еще три поселка (Мухаметово, Байдашево, Карасево). Из этих населенных пунктов было эвакуировано 163 человека, из них 21 – ребенок. По данным оперативных служб пострадавших нет.

«После разрушения гидротехнического сооружения вода ушла, люди эвакуированы. Разместили в пунктах временного пребывания всех, кто изъявил желание, остальные граждане здесь, в городе, в своих квартирах. Угрозы жизни и здоровью в текущий момент в тех населенных пунктах, которые подтопило, нет, – сообщил заместитель главы Карабаша по городскому хозяйству Вячеслав Коробейников. – Сейчас работает комиссия, сотрудники МЧС и остальных ведомств. Будем восстанавливать объем разрушений, повреждений, ущерб граждан и т.д.».

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, восстановительные и другие неотложные работы уже начались. Всего к ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники.

Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку. Движение на трассе Миасс – Карабаш – Кыштым полностью восстановлено.

Фото ГУ МЧС РФ по Челябинской области

Карабаш, Павел Зварзин

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