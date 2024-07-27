В Челябинске выпала месячная норма осадков, в Миассе – полуторамесячная

Южный Урал заливает: в Челябинске выпала месячная норма осадков, в Миассе – полуторамесячная.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в минувшие сутки дожди шли в большинстве районов региона, местами сильные и очень сильные.

Наисложнейшая ситуация сложилась в Миассе, где с 25 по ночь 27 июля выпало 131 мм осадков – это 1,5 месячной нормы.

Колоссальное количество осадков зафиксировано на метеостанции Мирный – 114 мм, или 163% от месячной нормы.

Заливает и Челябинск: в городе с 25 по ночь 27 июля идут сильные дожди, выпала уже месячная норма осадков – 82 мм.

На остальной территории области тоже сохраняется сложная ситуация. Сегодня днем вновь прогнозируются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, град.

Челябинск, Софья Артемьева

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