В Челябинской области затопило еще одну дорогу

В Челябинской области затопило еще одну дорогу, на этот раз в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госавтоинспекции региона, из-за разлива реки Биргильды ушел под воду участок дороги Полетаево – Бутаки. Движение закрыто в оба направления.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда!

Челябинск, Софья Артемьева

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