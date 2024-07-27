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Суббота, 27 июля 2024, 12:15 мск

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В Челябинской области пришлось эвакуировать жителей еще одного населенного пункта

Фото ГУ МЧС по Челябинской области

Сотрудники МЧС России эвакуируют садоводов, попавших в водную ловушку в Сосновском районе Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном главке, подтопило СНТ «Железнодорожник».

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области на лодках эвакуируют собственников садовых участков из зоны подтопления. Вывезено в безопасное место 46 человек, в том числе 4 детей.

На месте работают 5 единиц техники и 19 человек личного состава МЧС России. С помощью беспилотного летательного аппарата проводится мониторинг обстановки.

Челябинск, Софья Артемьева

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