Губернатор Челябинской области и полпред президента в УрФО прибыли в Киолим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, наконец, прибыли в Киолим.

Как уже сообщал «Новый День», поселок затопило вечера вечером из-за прорыва дамбы Киалимского водохранилища. Вода дошла еще до трех поселков. Ночью из зоны подтопления эвакуировали 163 человека, включая 21 ребенка.

К утру вода ушла, специалисты приступили к ликвидации последствий ЧС.

Губернатору, прибывшему в Киолим к полудню, осталось констатировать:

«Сейчас ситуация в Киолиме находится под полным контролем». И пообещать: «Будем оказывать всю необходимую помощь: и выплаты, и восстановление. Сейчас проведу штаб. Все организационно-технические вопросы обсудим. Специалисты министерства социальных отношений Челябинской области уже в Карабаше, с каждой семьей пообщаются. А дальше будет работать комиссия, которая буде непосредственно оценивать ущерб. Есть подтопление нескольких домов в одном из поселков, ночью люди оттуда были эвакуированы. Сейчас, учитывая, что вода прошла, люди возвращаются, несколько домов в настоящий момент подтоплено, там находится МЧС. Я после работы здесь объеду все населенные пункты».

Сейчас в Киолим прибыл и полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Карабаш, Павел Зварзин

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