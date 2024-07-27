В Челябинской области вводят режимы ЧС и повышенной готовности

В территориях Челябинской области, в связи с обильными осадками и подъемом воды в водоемах, вводят режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, режим ЧС введен в Сосновском районе и Карабашском городском округе.

Режим повышенной готовности введен в Еманжелинском и Нагайбакском районах, в Кыштымском и Копейском городских округах.

В ближайшее время режим повышенной готовности будет введен в Миасском городском округе.

В Еткульском районе на разных территориях введены режимы и ЧС, и повышенной готовности.

Челябинск, Павел Зварзин

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