В Челябинской области вводят режимы ЧС и повышенной готовности

В территориях Челябинской области, в связи с обильными осадками и подъемом воды в водоемах, вводят режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, режим ЧС введен в Сосновском районе и Карабашском городском округе.
Режим повышенной готовности введен в Еманжелинском и Нагайбакском районах, в Кыштымском и Копейском городских округах.
В ближайшее время режим повышенной готовности будет введен в Миасском городском округе.
В Еткульском районе на разных территориях введены режимы и ЧС, и повышенной готовности.
Челябинск, Павел Зварзин
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