В Челябинской области затопило ряд дорог

В Челябинской области в связи с переливом поверхностных вод и разрушением земляного полотна закрыто движение по ряду дорог.

Увельский район:

Красносельское – Сухарыш (участок км 10), в том числе Обход села Красносельское (Увельский район)

дорога на поселок Михири под Южноуральском

Агаповский район:

железнодорожная станция Смеловская – дорога Стерлитамак – Белорецк -Магнитогорск (участок км 1) Еткульский район:

Погорела – Долговка (участок км 6)

Коелга – дорога Челябинск – Троицк (участок км 10)

Березняки – Депутатский (участок км 2)

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что под Еманжелинском река Сухарыш разрушила асфальт и бетонные блоки моста: «Люди боятся, что река дойдет до поселков и жители останутся отрезаны от города».

Челябинцы пишут в соцсетях: «Затопило мосты у поселка «Солнечный берег» и «Тракторосад-4». Машины проехать не могут».

Кроме того, до сих пор ограничено движение по трассе Кыштым – Карабаш – Миасс: по затопленному участку у поселка Киолим могут проехать только грузовики и внедорожники.

Челябинск, Павел Зварзин

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