Пострадавшим от наводнения карабашцам выплатят материальную помощь

Жителям Карабашского городского округа, пострадавшим от ночного наводнения, обещают выпалить материальную помощь – по 20 тысяч рублей на каждого. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, министерство социальных отношений Челябинской области уже начало прием заявлений.

«Далее будут еще выплаты за утрату имущества по установленному законодательством порядку», – добавил глава региона.

Между тем, в Челябинске Народный фронт объявил сбор помощи пострадавшим жителям Карабашского округа.

«За первые часы работы пункта в исполкоме Народного фронта на Цвиллинга-20 южноуральцы уже принесли детские, женские и мужские теплые вещи, обувь и продукты питания, – рассказали общественники. – Наша задача сейчас – оперативно закрыть потребности для почти двух десятков семей, которые в результате прорыва дамбы лишились всего имущества.

Помощь принимаем по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20, исполком Народного фронта.

Что нужно в первую очередь:

Одежда и обувь (взрослые, мужская и женская)

Предметы личной гигиены

Бытовые предметы

Продукты питания

Спальные принадлежности

Подробности по телефону +73512646414.

Принимаем помощь в субботу с 11: 00 до 18: 00, в воскресенье с 10: 00 до 18: 00, с понедельника с 9: 00 до 18: 00.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube