На Южном Урале до утра 29 июля закрыли несколько дорог

В Челябинской области минимум до 9 утра понедельника, 29 июля, закрыто движение по нескольким дорогам:

– Красносельское – Сухарыш, в том числе обход села Красносельское (2,33 км, участок км 10);

– поселок Смеловская – железнодорожная станция – автодорога Стерлитамак Башкортостан – Белорецк Башкортостан – Магнитогорск (участок км 1);

– Коелга – автодорога Челябинск – Троицк (участок км 10);

– Погорелка – Долговка (участок км 6);

– Березняки – Депутатский (участок км 2);

– станция Смолино – Бутаки – Полетаево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом подтопление дорог отмечается в Агаповском, Кизильском, Каслинском, Еткульском, Нагайбакском, Пластовском, Увельском, Саткинском, Сосновском районах и Миассе.

Челябинск, Софья Артемьева

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