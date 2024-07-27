Жителям Коркино, оставшимся без воды, привезли мутную жижу

В Коркино обильные осадки привели к многочисленным подтоплениям территорий, отключениям электричества и воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации округа, водоснабжение отсутствует в Коркино и Розе из-за аварийных ситуаций на электросетях: затоплено 20 трансформаторных подстанций. Горожанам организовали подвоз питьевой и технической воды, предупредив, что последнюю пред использованием нужно обязательно кипятить.

Коркинцы опубликовали в паблике администрации округа фото технической воды – мутная коричневая жижа.

Кстати, исходя из графика, опубликованного администрацией, воду подвозили всего один раз на 45 минут и всего две точки: одну в Коркино и одну в Розе. Так даже коричневая жижа досталась нет всем.

Отсутствует водоснабжение и в поселке Первомайский. Там отключение не связано с энергоснабжением.



«Из-за подтопления коммуникаций «Ростелекома» без связи оказались все экстренные службы. Восстановительные работы уже проводятся. Временно работают следующие телефоны: 8 (351-52) 4-98-32, 8-919-110-31-04 (скорая помощь), 8-999-371-07-43 (полиция)», – сообщили в мэрии.

По состоянию на 21:30 ситуация выглядит следующим образом:

«В администрации Коркинского округа прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение о введении режима повышенной готовности.



В сложном положении, в связи подтоплениями грунтовыми водами, остаются жители частных домов. Из-за разлива реки Чумляк дома по улицам Береговая и Нахимова в воде. В помощь направлена техника для отсыпки грунтом. Однако мера признана как малоэффективная. Прогнозируется что при благоприятных погодных условиях, которые ожидаются в эти дни, вода уйдет. Также приобретены дополнительные помпы и насосы к тем, о которых сообщалось ранее.



На заседании комиссии также присутствовали представители филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», с которыми был определен план действий по восстановлению электроэнергии, и, как следствию, водоснабжения. В округе работает 7 аварийных бригад в количестве 20 человек. Ориентировочно к утру 28 июля все восстановительные работы будут завершены.



Развернут пункт временного размещения в школе №14, также для временного проживания подготовлены места в общежитиях техникумов. Если есть необходимость в размещении, требуется позвонить по телефонам: 8-950-728-45-61, 8-908-069-95-77.



До сих пор не найдена причина порыва сетей водоснабжения в поселке Первомайский. Работа ведется беспрерывно. Фондами 2020 и «Русь», компанией «Ниагара» для жителей поселка направлены 5-литровые бутыли с водой.



Подвалы многоквартирных домов остаются затоплены. На устранение этой ситуации уйдет несколько дней. Телефон аварийной службы: 8-951-238-97-69.



В единой дежурно-диспетчерской службе звонки принимаются по телефону: 8-902-86-171-23», – сообщили в мэрии.

Коркино, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube