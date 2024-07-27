Из Шершневского водохранилища будут сбрасывать воду

Из главного питьевого источника Челябинской агломерации – Шершневского водохранилища будут сбрасывать воду, возможны подтопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве экологии, в результате продолжительных дождей, охвативших Челябинскую область, уровень воды в местных озерах и реках значительно повысился, создавая риски для окружающей инфраструктуры.

«Для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища Филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ «Центррегионводхоз» было принято оперативное решение о сбросе воды с целью сбалансировать объемы и избежать негативных последствий.

Сброс будет осуществляться в режиме до 60 кубометров в секунду, что позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений. Специалисты призывают жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В частности, возможны кратковременные непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Софья Артемьева

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