В Сатке ввели режим ЧС

В Сатке ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, во время дождей уровень воды поднялся уровень воды во время дождей. В городе затопило старую часть.

«В местах, где это представляет опасность, дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД, – заявил глава муниципалитета Александр Глазков. – Сброс воды в водохранилищах все это время регулируется.



Помимо старой части Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района. Пострадало много мостов через водоемы повсеместно.



Печальное ЧП произошло по дороге в посёлок Межевой. Река Каменка настолько переполнилась, что ее потоками размыло грунт под дорожным покрытием, а затем и саму дорогу, мост через реку полностью разрушен.



К счастью, угрозы жизни и здоровью людей на территории муниципального образования нет».

Сатка, Ольга Арсентьева

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