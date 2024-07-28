Сброс воды из Шершней привел к подтоплению ряда территорий в Челябинске

Сброс воды из Шершневского водохранилища привел к подтоплению ряда территорий в Челябинске.
Как уже сообщал «Новый День», воду решили сбрасывать «для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища с целью сбалансировать объемы и избежать негативных последствий».
Сброс должен осуществляться в режиме до 60 кубометров в секунду. Чиновники предупреждали, что «возможны кратковременные непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения».
В итоге затопило городской пляж на Шершнях, набережную в районе улицы Кирова, а также территорию у ЖК Манхеттен.
Кроме того, «временно ограничено движение по улице Университетской Набережной в районе парка Калининского района, – сообщили в мэрии. – В связи с подъемом уровня реки Миасс на данном участке движение по улице Университетской Набережной под мостом по улице Северо-Крымской временно закрыто».
Челябинск, Софья Артемьева
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