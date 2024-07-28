Каспийский циклон покидает Южный Урал

Каспийский циклон, принесший на Южный Урал аномальные осадки, отступает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в течение 27 июля интенсивность осадков снизилась до 2-7мм за 12 часов, но местами в горах (например, в Верхнем Уфалее и Златоусте) отмечался сильный дождь: 15-17мм за полсуток.

В целом, за 3 суток количество осадков превысило месячную норму в Миассе (138 мм при месячной норме 88,2), Мирном (120 мм при месячной норме 69,9), Аргаяше (86 мм при месячной норме 80,8), Челябинске (88 мм при месячной норме 82), Южноуральске (100 мм при месячной норме 68,5), Верхнеуральске (83 мм при месячной норме 77), Бредах (70 мм при месячной норме 48,5).

Интенсивность осадков продолжает снижаться: сегодня и завтра в области ожидаются небольшие дожди и лишь местами умеренные. К среде осадки долдны прекратиться.

Челябинск, Софья Артемьева

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