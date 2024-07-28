Несколько сотен челябинцев оказались заблокированы в своих домах из-за наводнения

Несколько сотен челябинцев оказались заблокированы в своих домах из-за наводнения, вызванного обильными дождями. В первую очередь речь идет о жителях Ленинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в пункте временного размещения, организованном в школе №75, дежурят 35 сотрудников комплексных центров социального обслуживания, которые по заявкам жителей закупают и доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства. За три дня выполнено порядка 400 таких заявок.

Кроме того, осуществляется постоянная доставка горячего питания в семьи граждан, которые не могут выйти из подъездов и не желают перебраться в пункт временного размещения. «Ежедневно более 200 человек получают горячее питание в пункте или на дому, -уточнили в городской администрации. – С 29 июля будет организована доставка бесплатных продуктовых наборов гражданам, проживающим в районах затопления».

Напоминаем номера экстренных служб:

ЕДДС – 112, 263-34-44, 063

Диспетчер УЖКХ – 263-21-21

МБУ «ЭВИС» – 727-46-26.

Челябинск, Софья Артемьева

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