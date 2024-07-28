Циклон ушел, но ливни вернутся: наступающая неделя тоже обещает быть «мокрой»

Каспийский циклон, три дня заливавший Южный Урал, сместился на территорию Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, Челябинская область будет находиться на южной периферии циклона под влиянием вторичных фронтов, поэтому 29 июля местами дожди сохраняются, но меньшей интенсивности.

30 июля циклон отойдет севернее, а на Южный Урал юго-западными потоками начнет поступать тепло. Температурный фон повысится и будет в пределах нормы, 31 июля по предварительным расчетам будет жарко: до +29°, затем температура опять пойдет на спад.

В начале августа новый циклон, сформировавшись на европейской территории России, объединится с Уральским, центр будет располагаться на европейской территории России, но Челябинская область окажется под влиянием его восточной периферии, в связи с чем на Южном Урале будут преобладать дожди конвективного (то есть, кратковременные и достаточно сильные) локального характера.

По прогнозам синоптиков, 30-31 июля и 1 августа из-за больших температурных контрастов есть вероятность сильных ливней. Возможны дожди и в конце наступающей недели.

Челябинск, Софья Артемьева

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