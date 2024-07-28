Два человека погибли во время наводнения в Челябинской области

Двое мужчин погибли во время наводнения в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый случай произошел в Сатке. Двое приятелей выпивали, в это время в городе шла эвакуация жителей затопленных территорий. Спасателей подозвал полупьяный мужчина и сказал, что его друг не подает признаков жизни.

«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет ясна точная причина смерти», – прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.

Вторая история произошла в Коркино. 61-летнего мужчину эвакуировали из подтопленного дома и привезли в пункт временного размещения. Через некоторое время он покинул ПВР и отправился в плавь домой, но воды в помещении стало еще больше. Когда спасатели второй раз приплыли за ним, он уже утонул.

Челябинск, Павел Зварзин

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