Шершневское водохранилище не может больше принимать воду

Главный питьевой источник Челябинской агломерации – Шершневское водохранилище переполнено и не может больше принимать воду. Об этом на заседании оперативного штаба в правительстве Челябинской области сообщил вице-губернатор Александр Козлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нормативный уровень воды в Шершнях соответствует отметке 224,5. Сегодня эта отметка была превышена на 64 см.

По словам Козлова, критическая отметка еще не достигнута, но принимать воду водохранилище больше не может. Именно поэтому и было принято решение начать сброс воды в объеме 60 кубометров в секунду.

Поскольку приток в водоем сократился, объем сброса будут уменьшать.

Практически все остальные водохранилища области тоже заполнены, за исключением Аргазинского, которое может принять еще 220 млн кубов, и Верхнеуральского, где свободная емкость около 45 млн кубометров.

Челябинск, Павел Зварзин

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