Не ходите туда! Туристам настоятельно рекомендовали отказаться от похода на Таганай

Туристам настоятельно рекомендовали отказаться от похода на Таганай.

Как уже сообщал «Новый День» в дирекции национального парка, самые мелкие ручьи, которые в обычное время можно просто перешагнуть, почти не заметив, сейчас представляют собой бурные потоки, бегущие по тропам. И даже Большая Каменная река начала превращаться в самую настоящую реку.

Поляна приюта «Гремучий ключ», где размещается палаточная стоянка, залита водой. «Так что лучше поменять планы и дождаться, когда ситуация изменится», -говорят в нацпарке.

Челябинск, Павел Зварзин

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