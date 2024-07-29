В Челябинской области по-прежнему закрыто движение машин по трем дорогам

На Южном Урале сохраняются ограничения движения на автодорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на 9:00 понедельника, 29 июля, закрытыми для проезда остаются 3 автодороги регионального значения:

Красносельское – Сухарыш (участок км 10);

Березняки – Депутатский (участок км 2-3);

Карабаш – Киолим (участок км 7).

Еще на 15 участках (вчера было 23) наблюдаются переливы дождевых вод, однако движение автомобильного транспорта открыто. Ведется круглосуточное патрулирование сложных участков подрядными организациями.

Напомним, в минувшие выходные в региональном правительстве объявили о подтоплениях из-за обильных дождей на трассах в Агаповском, Кизильском, Каслинском, Еткульском, Нагайбакском, Пластовском, Увельском, Саткинском, Сосновском районах, а также на территории Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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