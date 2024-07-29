В Челябинске с третьей попытки возобновили движение трамваев к железнодорожному вокзалу

Движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала Челябинска восстановили после двух задержек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», завершился один из этапов капитального ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга.

С 29 июля трамваи №5, №7 и №16 следуют по привычным маршрутам, трамвай №3 направлен по трассе «Автовокзал Центральный – Депо №2».

Напомним, трамваи по улице Цвиллинга на участке улица Карла Маркса – железнодорожный вокзал не ходили с 1 июня. Ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина начался в ночь с 5 и на 6 июля и должен был завершиться 17 июля. Но не завершился.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» срыв сроков объяснили тем, что полосы для ремонта закрывались не все сразу, а поэтапно (хотя именно так и планировалось вести работы), а также сославшись на сильные дожди. Возобновить движение пообещали 22 июля. Позднее сроки перенесли на 29 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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