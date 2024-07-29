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Понедельник, 29 июля 2024, 11:00 мск

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В Коркино эвакуировали обитателей пансионата для пожилых людей

В Коркино ночью пришлось эвакуировать обитателей пансионата для пожилых людей «Аврорины зори».

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации муниципального округа, накануне поздно вечером часть скального грунта, которым было отсыпано русло речи Каменка в районе федеральной трассы А-310, смыло потоком воды. В результате вода начала прибывать в микрорайон Тимофеевки.

«Потребовалась эвакуация проживающих в пансионате «Аврорины зори», куда незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования. Более 30 людей пожилого возраста были размещены в школе №14. Во время проведения эвакуационных мероприятий уровень воды стабилизировался. В целом на территории города местами отмечается снижение уровня воды», – рассказали в мэрии.

Коркино, Павел Зварзин

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